Policisté pátrají po jednapadesátiletém vězni, který v pondělí večer odešel z nestřeženého pracoviště v Kladně. Hledaný Tomáš Vavroušek si odpykává trest za majetkovou trestnou činnost. V případě, že ho lidé uvidí nebo mají informace o jeho pobytu, měli by kontaktovat linku 158, uvedla dnes policie na webu.
Muže na pracovišti naposledy viděli v pondělí po 21:00. Je vysoký 190 až 195 centimetrů, má modré oči a hnědočerné vlasy. Na pracovišti měl na sobě bílé kalhoty a červenou bundu, není ale jasné, zda v tomto oblečení i odešel.