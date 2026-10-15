V Kolíně bude pokračovat dosavadní koalice, smlouvu podepíše příští týden

V Kolíně bude i v příštím volebním období pokračovat dosavadní koalice Změny pro Kolín, Volby pro Kolín a Kolíňáků. Uskupení se dohodla na další spolupráci, koaliční smlouvu chtějí podepsat příští týden. Oznámila to dnes na facebooku vítězná Změna pro Kolín. V komunálních volbách získala 15 mandátů v 27členném zastupitelstvu a má většinu i bez koaličních partnerů. Trojice koaličního uskupení má dohromady 18 mandátů.
"Dokončujeme koaliční smlouvu, kterou podepíšeme v příštím týdnu. Ale naše podané ruce platí," uvedla Změna pro Kolín na facebooku.
Změna pro Kolín zvítězila v komunálních volbách popáté za sebou. Letos získala 47,42 procenta hlasů a 15 mandátů, o jeden méně než před čtyřmi lety. Druhé ANO má se ziskem 18,56 procenta šest zastupitelů, třetí Budoucnost pro Kolín získala 11,45 procenta hlasů a tři mandáty. Volba pro Kolín má dva zastupitele a Kolíňáci – SEN pro Kolín jednoho. Do zastupitelstva se dostalo pět z devíti kandidujících uskupení. Volební účast dosáhla 41,31 procenta.
Také po komunálních volbách v roce 2022 se Změna pro Kolín rozhodla pokračovat ve spolupráci s Volbou pro Kolín a Kolíňáky. Změna tehdy získala 16 mandátů, Volba pro Kolín a Kolíňáci po dvou. Koalice tak měla v zastupitelstvu 20 hlasů. Starostou zůstal Michael Kašpar (STAN, Změna pro Kolín), který město vede od roku 2019, kdy ve funkci vystřídal Víta Rakušana (STAN).
Kašpar zároveň postoupil do druhého kola senátních voleb v obvodu Kolín. V prvním kole získal 45,56 procenta hlasů, jeho soupeřka Andrea Brzobohatá (ANO) 25,70 procenta. Ve druhém kole se utkají v pátek a sobotu.