V Kolíně je azylový dům pro oběti domácího násilí

V Kolíně začal v červenci fungovat azylový dům pro ženy a děti ohrožené domácím a genderově podmíněným násilím. Jde o první službu tohoto typu na Kolínsku. Nabízí chráněné ubytování pro 25 osob, k dispozici jsou navíc i dvě krizová lůžka. Bydlení s utajenou adresou mohou využít ženy a jejich děti zejména z Kolínska, Kutnohorska, Čáslavska a Nymburska. V tiskové zprávě o tom ČTK informovala Hana Morová za společnost Prostor plus, která službu provozuje.
Nová sociální služba má řešit zejména situace, kdy žena potřebuje odejít z ohrožujícího prostředí rychle. "Vstupní podmínkou není potvrzení od policie ani lékaře. Stačí rozhovor se sociální pracovnicí. Chceme, aby ženy měly kam jít i v okamžiku, kdy jednají pod velkým tlakem," uvedla vedoucí azylového domu Helena Kubíková.
Úhrada za pobyt činí 195 korun na den u samostatného dospělého člověka, respektive 165 korun za dospělého a 90 korun za každé dítě u rodin s dětmi. Pobyt na krizovém lůžku je zdarma.
Podle ředitele společnosti Petra Steklého je výhodou společnosti široké spektrum služeb, které mohou oběti domácího násilí využít. "Pod jednou střechou máme komplex služeb. Nabízíme hodně terapeutických i poradenských služeb, jak pro celé rodiny, tak pro děti, současně máme adiktologické poradenství," řekl Steklý.
Obecně prospěšná společnost Prostor plus poskytuje sociální služby zejména na Kolínsku, Kutnohorsku a v okolí Prahy. Nabízí několik typů služeb pro lidi s různým druhem znevýhodnění, například pro drogově závislé nebo rodiny v obtížných situacích. Provozuje i nízkoprahové kluby pro mládež, lesní školku, dětské skupiny nebo poradnu pro oběti domácího násilí. V týmu má přes 170 zaměstnanců.