V Kolíně od dubna otevře nová psychiatricko-psychologická ambulance

V Kolíně se od dubna otevře nová psychiatricko-psychologická ambulance (PPA), bude nabízet služby pro pacienty od 16 let, v budoucnu chce péči rozšířit i pro děti. Ambulance se sídlem v městském objektu v Kutnohorské ulici už přijímá nové pacienty, řekl novinářům kolínský místostarosta Roman Šulc (Změna pro Kolín).
"Bude tam působit řada psychologů a hlavně psychiatrů, zatím tedy pro věkovou kategorii 16 plus, nikoliv pro děti, ale na děti by se rádi rozšířili," řekl Šulc.
Zájem o registraci do ambulance je podle vedoucího lékaře Vojtěcha Hrčka velký. "Za dva týdny se přihlásilo zhruba 200 nových pacientů," řekl ČTK Hrček. Věří, že prvotní nápor se podaří překonat, do nového týmu se podle něj hlásí další lékaři a psychologové. Zařízení má smlouvy se všemi zdravotními pojišťovnami. Služby by se podle něj měly zhruba do půl roku rozšířit i do dalších prostor po společnosti Fokus. Nedostatek ambulantních psychiatrů podle něj souvisí i s náročným systémem vzdělávání lékařů. "Pouštění na povinná kolečka nemocnice často zneužívají, aby lékaře co nejdéle udržely v nemocnicích, a ambulantních specialistů potom moc není," řekl Hrček. Ambulantních specialistů v oboru psychiatrie je podle něj nyní v Česku zhruba 1200, z toho třetina je starších 65 let. Ročně přitom podle Hrčka atestuje kolem 30 až 40 psychiatrů.
Dům v Kutnohorské ulici je ve správě města, aktuálně se v budově vyměňují okna a dělají se další úpravy v nových ambulancích, příští rok se počítá s novou fasádou. V domě sídlí ještě další organizace poskytující sociální či logopedické služby.