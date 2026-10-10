V Kolíně se o Senát střetnou Michael Kašpar (STAN) a Andrea Brzobohatá (ANO)

Autor: ČTK
  19:10aktualizováno  22:46
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| foto: ČTK

Do druhého kola senátních voleb v obvodu Kolín postoupil starosta Kolína Michael Kašpar (STAN), za týden se utká s Andreou Brzobohatou (ANO). Kašpar získal 45,26 procenta hlasů, Brzobohatá 25,54 procenta. Dosavadní senátor Pavel Kárník (za STAN) nekandidoval. Voleb se zúčastnilo 43,97 procenta voličů. Kašpar chce před druhým kolem oslovit voliče dalších kandidátů a získat podporu starostů větších měst v obvodu. Brzobohatá je s výsledkem prvního kola spokojená, další postup před druhým kolem neupřesnila. Oba to řekli ČTK.

"Ukázalo se, že voliči oceňují kandidáta, který se o region zajímá dlouhodobě, žije v něm a není to člověk, který tam nikdy nebydlel," komentoval Kašpar výsledek prvního kola. Vyzval voliče, aby přišli hlasovat i ve druhém kole. S poděbradským starostou Romanem Schulzem se podle svých slov před volbami dohodl, že pokud do druhého kola postoupí pouze jeden z nich, druhý ho podpoří. Kašpar chce požádat o podporu také další starosty větších měst. Jednání chce zahájit už v neděli.

Věří také, že získá podporu dalších voličů, včetně těch, kteří v prvním kole hlasovali pro jiné kandidáty. "Hned zítra tiskneme letáky na druhé kolo, v pondělí a úterý je distribuujeme," řekl Kašpar. Plánuje také navštívit větší města a obce v senátním obvodu a pokračovat v kampani na sociálních sítích. Za důležité považuje mobilizovat voliče před druhým kolem, v němž bývá volební účast výrazně nižší.

Brzobohatá řekla, že je s výsledkem prvního kola spokojená. Doufá však, že lidé před druhým kolem znovu zváží, zda chtějí podpořit Kašpara. Poukázala na množství funkcí, které podle ní kolínský starosta zastává. O hlasy usilovalo sedm kandidátů.

V roce 2020 zvítězil ve druhém kole senátních voleb v kolínském obvodu Pavel Kárník, který získal 79,48 procenta hlasů. Jeho soupeřem byl Igor Karen (ANO).

Výsledky senátních voleb

Kandidát Procenta hlasů Počet hlasů

Michael Kašpar (STAN) 45,26 23018

Andrea Brzobohatá (ANO) 25,54 12988

Roman Schulz (ODS) 17,25 8773

Antonín Dušek (SPD) 4,19 2135

Pavel Sehnal (APB) 4,14 2108

Jiří Rynekr (KSČM) 2,34 1193

František Třeštik (JaSaN) 1,24 632

zdroj: www.volby.cz

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