V Kolíně začíná festival dechové hudby Kmochův Kolín, vystoupí i Monkey Business

V Kolíně dnes začíná 61. ročník tradičního festivalu dechové hudby Kmochův Kolín, potrvá do neděle. Pořadatelé počítají s účastí téměř dvou desítek mažoretkových a tanečních skupin a téměř tří desítek malých i velkých dechových orchestrů z Česka i zahraničí. Akce nabídne bohatý doprovodný program i nedechovou hudbu. Dnes večer vystoupí slovenský zpěvák Adam Ďurica, sobotní večer bude patřit skupině Monkey Business.
Festival se odehraje na několika scénách, hlavní program bude na Karlově náměstí, kde se budou vystoupení střídat na dvou pódiích. Dnes odpoledne jej zahájí koncerty dechových a dalších orchestrů, v 15:40 vystoupí jako první Dechový orchestr ZUŠ Králíky. Na slavnostní zahájení festivalu v 18:40 naváže hlavní večerní program, vystoupí Velký dechový orchestr Kolín - Dolní Chvatliny, Kolínský Big Band se smyčcovým orchestrem Archi Kolín nebo dechový showband Brass Avenue.
Z tuzemských orchestrů kromě kolínských v čele s Městskou hudbou Františka Kmocha vystoupí například kapely z Plzně, Hradce Králové, Dačic či Jeseníku. Zahraniční orchestry do Kolína přijely z Maďarska, Finska a Slovenska. V sobotu se i s dalšími účastníky vydají na tradiční průvod městem, který vyjde ve 14:00 od Vodního světa k náměstí. V neděli festival vyvrcholí od 14:00 takzvaným monstrkoncertem, na kterém společně zahraje většina zúčastěných a jehož hostem bude tenorista Aleš Briscein.
Kromě hlavního kolínského náměstí se hudbě otevře i synagoga, chrám sv. Bartoloměje, Komenského park a domovy seniorů v Kolíně, Mlékovicích a Uhlířských Janovicích.
Třídenní festival pojmenovaný po skladateli a dirigentovi Františku Kmochovi, který v Kolíně žil, představuje zejména tradiční hudební žánr dechové hudby v moderním pojetí. Festival má každoročně kolem 8000 návštěvníků, od roku 2017 je vstup zdarma. Podrobný program a další informace o účinkujících najdou návštěvníci ve festivalovém průvodci.