V Kolíně začíná festival Gasparáda, dorazí mimové z Německa, Itálie a Argentiny

Autor: ČTK
  0:13aktualizováno  0:13
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

V Kolíně dnes začíná Gasparáda, mezinárodní festival nonverbálního divadla. Lákadlem letošního ročníku jsou kromě českých souborů také hosté z Itálie, Argentiny a Německa. Festival, který si letos připomíná 230 let od narození mima a kolínského rodáka Jeana Gasparda Deburaua, potrvá do soboty.

Program akce, která představuje různé směry nonverbálního divadelního umění, nabídne 20 představení, dílnu žonglování i tradiční slavnostní udělení Ceny J. G. Deburaua. Kompletní program zveřejnilo město na webu.

Po dvou letech se do Kolína vrátí německá dvojice mimů Bodecker & Neander s pantomimickým představením City Lights. Někdejší studenti a později asistenti slavného mima Marcela Marceaua letos slaví 30 let společného působení na scéně. Italské duo TheDouble Mime, které tvoří mimové a performeři fyzického divadla Pietro Pellegrino a Fabrizio Merlo, pobaví publikum představením We Are Cooked. Třetími zahraničními hosty budou argentinsko-italští umělci z dvojice A Tope s rodinnou komedií Shhh!

Město letos potřetí udělí ceny osobnostem nonverbálního divadla. Loni je získal in memoriam slovenský mim, choreograf, režisér a divadelní pedagog Milan Sládek a český mim, performer, režisér, pedagog a choreograf Radim Vizváry. Slavnostní udělení bude v sobotu vpodvečer, ocenění obdrží bronzovou plaketu sochaře Jaroslava Hylase.

První ročník festivalu s názvem Kašparův kolínský memoriál se konal v roce 1992, od roku 2000 nesl název Kašparův kolínský Mimoriál. V roce 2012 převzalo organizaci akce město a navázalo na tradici pod názvem Gasparáda. Festival pořádá na počest svého rodáka, herce a mima Deburaua. Pamětní desku na kolínské radnici má od roku 1996. Většina vystoupení je vhodná pro děti, festival se koná na Karlově náměstí a vstup je zdarma.

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