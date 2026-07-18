V Kostelci nad Černými lesy se srazilo auto s motorkou, tři lidé se zranili

Autor: ČTK
  12:30aktualizováno  12:30
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

V Kostelci nad Černými lesy v Praze-východ se dnes dopoledne srazilo osobní auto s motorkou. Podle policie se tři lidé zranili, řidiče motocyklu přepravil vrtulník do nemocnice. Záchranáři ošetřili dva pacienty. Jeden člověk měl zlomeniny, další z nehody vyvázl s lehčím zraněním, vyplynulo z informací středočeské policie a záchranné služby.

Nehoda byla hlášena v 11:15. Podle policejní mluvčí Michaely Richterové v autě cestovali dva lidé a na motocyklu také dva. Jeden člověk byl podle prvotních informací po nehodě v bezvědomí, skončil v péči záchranářů. "Řidič motocyklu musel být letecky transportován do nemocnice," dodala Richterová.

Záchranáři podle mluvčí Moniky Novákové ošetřili dva pacienty. Jeden měl zlomenou ruku a nohu, vrtulník ho přepravil do Ústřední vojenské nemocnice v Praze. Druhého pacienta s lehčím poraněním sanitka po ošetření odvezla do pražské Fakultní nemocnice Královské Vinohrady.

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