V Kostelci nad Černými lesy se srazilo auto s motorkou, tři lidé se zranili

V Kostelci nad Černými lesy v Praze-východ se dnes dopoledne srazilo osobní auto s motorkou. Podle policie se tři lidé zranili, řidiče motocyklu přepravil vrtulník do nemocnice. Záchranáři ošetřili dva pacienty. Jeden člověk měl zlomeniny, další z nehody vyvázl s lehčím zraněním, vyplynulo z informací středočeské policie a záchranné služby.
Nehoda byla hlášena v 11:15. Podle policejní mluvčí Michaely Richterové v autě cestovali dva lidé a na motocyklu také dva. Jeden člověk byl podle prvotních informací po nehodě v bezvědomí, skončil v péči záchranářů. "Řidič motocyklu musel být letecky transportován do nemocnice," dodala Richterová.
Záchranáři podle mluvčí Moniky Novákové ošetřili dva pacienty. Jeden měl zlomenou ruku a nohu, vrtulník ho přepravil do Ústřední vojenské nemocnice v Praze. Druhého pacienta s lehčím poraněním sanitka po ošetření odvezla do pražské Fakultní nemocnice Královské Vinohrady.