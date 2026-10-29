V Králově Dvoře se domluvily na koalici všechny strany, opozice nebude

V Králově Dvoře na Berounsku se domluvila na koalici všechna čtyři uskupení v zastupitelstvu, v opozici nikdo nebude. Starostou by měl být popáté Petr Vychodil (ODS). Jeho uskupení Společně pro Králův Dvůr s podporou nezávislých, ODS a TOP 09 má 11 z 19 zastupitelů, ke spolupráci přizvalo i ostatní strany. Koaliční smlouvu jejich zástupci podepíšou před ustavujícím zasedání zastupitelstva, které má být příští středu. Mezi priority nové koalice patří zahájení výstavby sportovně kulturní haly, výstavba bytů a další rozvoj sportovišť, řekl dnes ČTK Vychodil.
Druzí v pořadí letos skončili Nezávislí Králův Dvůr s pěti mandáty. Třetí ANO má dva zastupitele a čtvrté uskupení Pro Náš Králův Dvůr s podporou STAN jednoho. V pětičlenné radě si vítěz voleb ponechá tři místa, zbylé dvě získají Nezávislí Králův Dvůr a Pro Náš Králův Dvůr s podporou STAN. ANO dostane kontrolní výbor a pozice v komisích. Vedení města však podle Vychodila s hnutím ANO spolupracovalo i v tomto období, kdy bylo hnutí v opozici.
Nadpoloviční většinu získala Vychodilova kandidátka i v přechozích letech. Minulé volby vynesly tehdy samostatně kandidující ODS devět ze 17 mandátů a předminulé 11 ze 17. Dosud ve městě vládla koalice ODS, Nezávislých Králův Dvůr a STAN.
Více než desetitisícový Králův Dvůr je jedním z nejlidnatějších sídel berounského okresu. V roce 1980 se obec stala součástí sousedního Berouna. Osamostatnila se v listopadu 1990. V roce 2004 získal Králův Dvůr status města.