V Kralupech n. V. pokračuje přestavba křižovatky na průtahu, přibude uzavírka

V Kralupech nad Vltavou na Mělnicku pokračuje přestavba křižovatky na Lidovém náměstí, kudy vede průtah městem. Křižovatku nahradí kruhový objezd. Práce jsou rozdělené do tří etap. První je hotová, na druhé krajští silničáři pracují a dokončená bude letos v prosinci. Od pondělí bude u Lidového náměstí uzavřená Přemyslova ulice, a to do 6. prosince. Třetí etapa je naplánovaná po zimní přestávce, kompletně hotovo by mělo být příští rok v květnu, informovali ČTK Josef Holek z krajské správy a údržby silnic a mluvčí kralupské radnice Aleš Levý.
"Důvodem přestavby je zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy pro vozidla, cyklisty a pěší," uvedl Holek.
Objízdná trasa pro osobní auta povede ve směru do centra ulicí Generála Klapálka, v opačném směru Čechovou ulicí. Nákladní dopravu značení navede před vjezdem do Kralup na silnici I/16, uvedl Levý.
Přestavba křižovatky, ale i úprava přilehlých chodníků a dalších ploch je společnou investicí města a krajských silničářů. Celková cena je téměř 28 milionů korun s DPH, z toho podíl krajských silničářů činí více než 13 milionů korun včetně DPH.
Loni město a kraj společně dokončily kruhový objezd na průtahu v části města Lobeček mezi Mostní a Třebízského ulicí a třídou Legií. Náklady přesáhly 30 milionů korun.
V nejbližších letech krajští silničáři další větší investice v Kralupech nechystají, ale po roce 2030 by měla začít stavba silničního propojení dálnic D7 a D8, jeho součástí bude také obchvat Kralup včetně přemostění Vltavy.