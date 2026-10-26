V Kralupech nad Vltavou pokračuje oprava střechy sportovní haly

V Kralupech nad Vltavou na Mělnicku pokračuje oprava střechy sportovní haly včetně střešní konstrukce. Náklady přesáhnou pět milionů korun. Práce jsou naplánované do konce letošního listopadu, uvedl na dotaz ČTK mluvčí kralupské radnice Aleš Levý.
"Práce na střeše neomezují provoz haly," uvedl mluvčí. Rekonstrukce začala letos v létě a podle mluvčího vše pokračuje podle stanoveného harmonogramu. Kromě samotné střechy úpravy zahrnují také opravu železobetonové konstrukce, zateplení, systému svodů dešťové vody a také obnovu hromosvodu.
Sportovní hala je u plaveckého bazénu v ulici V Luhu v části města Lobeč. Využívají ji mimo jiné basketbalisté, florbalisté, další sportovní oddíly a také školy pro výuku tělocviku.
Dosavadní vedení města dlouhodobě plánovalo nedaleko postavení ještě jedné sportovní haly. Projekt už je zpracovaný, vydané je i stavební povolení. Náklady na stavbu haly mají být podle dřívějších odhadů přibližně 200 milionů korun. Sloužit by měla basketbalistům, florbalistům, volejbalistům, futsalistům, ale například také tanečníkům. Přibýt by měla také parkovací místa. O případném zahájení tendru na zhotovitele rozhodne nové vedení města. Záležet bude i na dotačních příležitostech.
Ve volbách získalo nejvíce mandátů, pět, uskupení Kralupy Nová vlna, po čtyřech mandátech mají ODS, ANO a Peloton Kralupy a po dvou mandátech mají Kralupské mosty a Změna pro Kralupy. Město dosud vedla Koalice STAN, ODS a Kralupy Nová vlna, nyní pokračují jednání o nové koalici.