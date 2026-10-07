V Kralupech nad Vltavou na Mělnicku skončila v části Lobeček obnova náměstí Jaroslava Seiferta včetně zastřešených promenád a vodního prvku. Přibyla místa k sezení a pro děti místa ke hraní včetně prolézaček. Práce trvaly přibližně jeden rok a skončily tento týden, řekl ČTK při dnešním otevření parku starosta Kralup nad Vltavou Libor Lesák (ODS).
Náměstí má nové povrchy a moderní vybavení, ale zároveň zachovává původní součásti včetně originálního rozložení cest ze 70. let minulého století. "Cestní síť je zachovaná tak, jak byla, a vznikly nové prvky jako dětské hřiště nebo obnovený vodní prvek, který tady kdysi býval, potom byl zrušen, zasypán a teď je znova obnoven," uvedl starosta.
Seifertovy verše na náměstí zprostředkovává návštěvníkům Poesiomat, u kterého mohou poslouchat nejen výběr z díla držitele Nobelovy ceny za literaturu, ale i dalších autorů. Seifert, od jehož narození letos uplynulo 125 let a od smrti 40 let, je v Kralupech pohřbený, prožil zde část dětství a pocházela odtud jeho matka. Je zde také jeho pamětní síň.
Úpravu náměstí vedení radnice připravovalo řadu let, zapojilo veřejnost, uspořádalo několik setkání k námětům a spolupracovalo také s Českou zemědělskou univerzitou v Praze. Nová podoba podle Lesáka navazuje na původní styl a historii, ale zároveň odpovídá potřebám současného města. "Nabízí totiž více zeleně, lepší hospodaření s dešťovou vodou, kvalitní veřejný prostor a příjemné místo pro setkávání všech generací," dodal starosta.
Náměstí má nově upravené trávníky i květinové záhony, přibyly keře a stromy, ale zůstaly i stromy původní. Nový systém hospodaření s dešťovou vodou pomůže zlepšit mikroklima a zvýšit odolnost vůči suchu i přívalovým dešťům.
Rekonstrukce zasáhla i do přilehlé Mostní ulice, kde jsou upravená parkovací místa, která slouží i návštěvníkům místního kulturního domu, a také autobusová zastávka.
Náklady na obnovu náměstí a jeho okolí dosáhly 100 milionů korun, z toho více než 40 milionů pokryla evropská dotace a dva miliony byl dar kralupské společnosti Synthos.