V Krchlebech na Benešovsku hořel rodinný dům, jeden hasič se popálil

Hasiči dnes časně ráno vyjížděli k požáru rodinného domu v Krchlebech, části obce Křečovice na Benešovsku, vyhlásili druhý stupeň poplachu ze čtyř možných, na místě zasahovalo deset hasičských jednotek. Jeden z hasičů utrpěl popáleniny, záchranáři ho přepravili do benešovské nemocnice. Požár se podařilo zlikvidovat zhruba po třech hodinách. Příčina požáru je v šetření, škoda je odhadnutá na několik milionů korun, vyplynulo z informací hasičů a záchranné služby.
Požár byl hlášen krátce před 03:00. "Požárem byla zasažena polovina objektu, ale už ve 03:43 byla nahlášena lokalizace a v 05:48 likvidace, požár se podařilo rychle zvládnout," řekl ČTK mluvčí středočeských hasičů Dominik Pěnička.
"Posádka měla v péči hasiče s popáleninami druhého stupně na horní končetině, po ošetření jsme ho vezli do benešovské nemocnice," řekla ČTK mluvčí krajské záchranné služby Monika Nováková.