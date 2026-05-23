V Krňanech na Benešovsku se při požáru lesa a chaty popálil jeden člověk

Autor: ČTK
  19:29aktualizováno  19:29
Sledovat Metro na Googlu
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Při požáru chaty a lesa v Krňanech na Benešovsku se dnes vážně zranil člověk, záchranáři ho s popáleninami přepravili do nemocnice letecky. Hasiči už mají požár pod kontrolou. Vyplývá to z informací mluvčích hasičů a záchranné služby.

Požár byl ohlášen v 16:55, pod kontrolu ho hasiči dostali v 18:48. "Šlo o požár chaty osm krát šest metrů a požár lesa 15 krát šest metrů," řekl ČTK mluvčí hasičů Tomáš Bakalář. Zraněná osoba podle něj nebyla na místě požáru. "Dohledala ji Policie ČR a předala do péče zdravotnické záchranné služby," dodal Bakalář.

"Pacient byl popálený na 22 procentech těla," řekla ČTK mluvčí záchranné služby Monika Nováková.

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Denně pod ní projdou tisíce turistů. Skrytou korunu na Karlově mostě v Praze neznají ani místní

Staroměstská mostecká věž byla zamýšlena jako triumfální oblouk, oslavující...

Tento historický detail uniká téměř všem návštěvníkům jedné z nejpopulárnějších pražských památek. Ve Staroměstské mostecké věži u Karlova mostu se nad průjezdem ukrývá kamenná královská koruna,...

Velkolepost linky B zhatil nedostatek financí. Měla to být pocta československému sklářství

Nástupiště Náměstí Republiky rovněž v roce 1985. Linka B pražského metra...

Nejmladší linka pražského metra nevznikla pouze jako obyčejná dopravní spojnice. Stavba byla ambiciózním projektem, na němž se podíleli špičkoví výtvarníci své doby. Trasa B měla demonstrovat...

Pět utajených pražských vnitrobloků: Zapadlé kavárny, kde se schovat před ruchem velkoměsta

Praha nabízí celou řadu možností, kde se ukrýt před hlukem velkoměsta a s...

Kam si v hlavním městě zajít posedět na zahrádku, aniž by vás rušil neodmyslitelný hluk velkoměsta? Za výstavními fasádami pražských domů se ukrývají o něco tajemnější dvorky s podniky, do kterých...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Malíř Jan Samec a herec Jiří Štěpnička. Dva bratři, kteří si nejdou po krku, ale pochválí se

Vernisáž dvou Janů Samců v galerii Nová síň v Praze zahajoval herec Jiří...

Umělecký „klan“ širší rodiny Jana Samce je rozsáhlejší, než si kdo umí představit. Jeho bratrem je herec Jiří Štěpnička – spojuje je společný otec Jan Samec, manžel herecké hvězdy první republiky...

Dějiny letenského Molochova. Židé, říšští Němci, komunističtí prominenti, ale taky sexshop

Molochov. Stavěli ho v letech 1936 až 1938.

Byl trnem v očích už v době, kdy v roce 1936 kopli dělníci poprvé do země. Dlouhý blok třinácti domů na Letenské pláni vyvolával emoce od svého vzniku. Obývali ho židovští obchodníci a podnikatelé,...

Zvýhodněný vstup do divadla či zoo. Kraj má proti slevám jen pro Zlíňany výhrady

Vstupní brána do Zoo Zlín (říjen 2023)

Město Zlín se snaží přilákat nové obyvatele. Loni nachystalo akci Su Zlíňák, v jejímž rámci každý, kdo si zapsal trvalý pobyt ve Zlíně, dostal 10 tisíc korun. Od začátku června zavádí Kartu občana,...

24. května 2026  13:32,  aktualizováno  13:32

Další den festivalu Open Haus Prague, Strojimport na Želivského

vydáno 24. května 2026  13:15

Strahovský stadion

Strahovský stadion

Pohled na chátrající Strahovský stadion z Košíř

vydáno 24. května 2026  13:15

Další den festivalu Open Haus Prague, Strojimport na Želivského

vydáno 24. května 2026  13:14

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Další den festivalu Open Haus Prague, Libeňský zámek, druhé místo mohu jen doporučit.

vydáno 24. května 2026  13:14

Další den festivalu Open Haus Prague, Strojimport na Želivského.

vydáno 24. května 2026  13:13

Kritici sudetského sjezdu se vydali na pochod Brnem. Dorazit má i Zeman

Někteří demonstranti jsou oblečeni stejně jako kdysi vězni v nacistických...

Odpůrci sjezdu sudetských Němců se vydali na pochod Brnem. Na Baštách u nádraží se jich sešlo několik stovek, na náměstí bude pak demonstrace. Nahlášeno bylo 1 500 lidí, mezi řečníky by měl vystoupit...

24. května 2026  11:02,  aktualizováno  13:13

Samovolně rozjeté auto srazilo malé dítě. Zasahovat musel vrtulník

Ilustrační snímek

Tragická událost se stala v sobotu odpoledne v jedné z obcí na jižním Plzeňsku. Z řady zaparkovaných auto se jedno samovolně rozjelo a na místě zranilo malé dítě, které záchranáři museli do nemocnice...

24. května 2026  13:12

Proces s K. H. Frankem: Historik Kyncl v jeho pouzdru objevil po 80 letech dětské vlasy

Soudní proces s nacistickým zločincem K. H. Frankem začal před Mimořádným...

Karl Hermann Frank byl přímo zodpovědný nejen za brutální teror a popravy, ale také za vyhlazení Lidic a Ležáků. Historik Vojtěch Kyncl po 80 letech od popravy řezníka českého národa objevil v jeho...

24. května 2026  13:02,  aktualizováno  13:02

Muž vyhrožoval útokem dlažbou na sněm sudetských Němců. Policie ho dopadla

V Pohořelicích se v sobotu sešla více než tisícovka lidí. Připomínají si...

Vzít do rukou dlažební kostky a zaútočit, vyhrožoval na sociálních sítích v souvislosti se sjezdem Sudetoněmeckého krajanského sdružení (SL) pětadvacetiletý muž z Ústecka. Kriminalistům se jej...

24. května 2026  13:02

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Velké ryby nejsou jen mužskou záležitostí, rybářka Gabriela je toho důkazem

Krasavec, který vážil více než 31 kilogramů

Lov trofejních kaprů už dávno není jen doménou mužů. Gabriela Tauberová z Organizace handicapovaných rybářů Kladruby to potvrdila životním úlovkem – na svazové vodě zdolala lysce o váze 31,35...

24. května 2026

26. ročník Tattoo Convention Prague 2026 v Malé sportovní hale na výstavišti v Holešovicích

vydáno 24. května 2026  12:32

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.