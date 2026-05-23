V Krňanech na Benešovsku se při požáru lesa a chaty popálil jeden člověk

Při požáru chaty a lesa v Krňanech na Benešovsku se dnes vážně zranil člověk, záchranáři ho s popáleninami přepravili do nemocnice letecky. Hasiči už mají požár pod kontrolou. Vyplývá to z informací mluvčích hasičů a záchranné služby.
Požár byl ohlášen v 16:55, pod kontrolu ho hasiči dostali v 18:48. "Šlo o požár chaty osm krát šest metrů a požár lesa 15 krát šest metrů," řekl ČTK mluvčí hasičů Tomáš Bakalář. Zraněná osoba podle něj nebyla na místě požáru. "Dohledala ji Policie ČR a předala do péče zdravotnické záchranné služby," dodal Bakalář.
"Pacient byl popálený na 22 procentech těla," řekla ČTK mluvčí záchranné služby Monika Nováková.