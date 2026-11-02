V Kutné Hoře bude vládnout vítězná Naše Kutná Hora s uskupením LIPISTAN

V Kutné Hoře bude vládnout vítězná Naše Kutná Hora, kterou tvoří ODS s podporou nezávislých a TOP 09, s uskupením LIPISTAN (lidovci, Piráti, Starostové, nezávislí). Starostou by měl být nadále lídr Naší Kutné Hory Lukáš Seifert (ODS). Zástupci obou uskupení dnes uzavřeli koaliční smlouvu. Programové prohlášení připraví zhruba do tří měsíců, řekl ČTK Seifert.
Prvním místostarostou má být trojka na kandidátce Naší Kutné Hory Jakub Skyva, na druhého místostarostu je navržen lídr sdružení LIPISTAN Patrik Šimůnek. K rozložení sil v radě se zatím politici nechtěli vyjadřovat.
Ustavující jednání zastupitelstva, které zvolí nové vedení města, je svoláno na úterý. Naše Kutná Hora v sedmadvacetičlenném zastupitelstvu obsadila 13 křesel. K dosažení většiny by jí stačil jeden hlas. Spolu s uskupením LIPISTAN má dohromady 17 zastupitelů.
Povolební vyjednávání byla podle Seiferta poměrně složitá, protože vítěz voleb usiloval o stabilní koalici a ve hře bylo více variant. "Obdrželi jsme celou řadu nabídek s tím, že se rýsovalo více možných forem spolupráce," uvedl. "Oproti jiným volebním obdobím panuje velmi dobrá shoda napříč zastupitelstvem nad jednotlivými prioritami města na další roky. To považuji za dobrou zprávu," řekl starosta.
Požadavkem Naší Kutné Hory, obsaženým i v koaliční smlouvě, je maximální zapojení všech ostatních subjektů do fungování města. "I s ohledem na programovou shodu, která momentálně panuje," dodal Seifert. Počítá se například se svoláváním pracovních jednání zastupitelstva, aby se o jednotlivých tématech mohlo více diskutovat.
Druhé ve volbách skončilo hnutí ANO, třetí byl LIPISTAN, obě uskupení mají po čtyřech mandátech. Čtvrtá Alternativa pro Vás získala tři zastupitele, dva má na pátém místě Město po lidi a šestá SPD obdržela jeden mandát.
Komunální volby v Kutné Hoře před čtyřmi lety vyhrálo ANO, druzí byli občanští demokraté a TOP 09. Na koalici se dohodlo ANO s ODS a TOP 09, Alternativou pro Vás a Vizí, v městské radě zasedl i zástupce KDU-ČSL, byť lidovci nebyli součástí koalice.