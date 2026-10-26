V Kutné Hoře by mohla vládnout i menšinová rada

V Kutné Hoře by mohla vládnout i jednobarevná menšinová městská rada, která by hledala podporu u dalších stran. Šlo by o nouzovou variantu v případě, že by se strany nedomluvily na koalici. Podle lídra vítězné Naší Kutné Hory a dosavadního starosty Lukáše Seiferta povolební jednání komplikují požadavky některých uskupení na zastoupení v radě města, které podle něj neodpovídají volebnímu výsledku. Seifert to dnes řekl ČTK.
Naopak vnímá, že mezi většinou stran není rozpor v programu nebo prioritních investičních akcích. "Což je dobré znamení pro důležité kroky města na příští čtyři roky," podotkl.
Povolební jednání podle něj pokračují každý den. Kdy skončí, není jasné. Ustavující jednání zastupitelstva, které rozhodne o novém vedení města, je naplánováno na 3. listopadu. "Je také možné, že dojde k nějaké nouzové variantě, pokud se dohoda nenalezne," upozornil starosta.
Naše Kutná Hora, kterou tvoří ODS s podporou nezávislých a TOP 09, upřednostňuje uzavření koalice s jedním partnerem. Požaduje většinu v městské radě a křesla starosty a prvního místostarosty. V sedmadvacetičlenném zastupitelstvu obsadila 13 křesel. K dosažení většiny by jí stačil jeden hlas. Seifert chce ve funkci starosty pokračovat.
Druhé ve volbách skončilo hnutí ANO, třetí byl LIPISTAN, obě uskupení mají po čtyřech mandátech. Čtvrtá Alternativa pro Vás získala tři zastupitele, dva má na pátém místě Město po lidi a šestá SPD obdržela jeden mandát.
Komunální volby v Kutné Hoře před čtyřmi lety vyhrálo ANO, druzí byli občanští demokraté a TOP 09. Na koalici se dohodlo ANO s ODS a TOP 09, Alternativou pro Vás a Vizí, v městské radě zasedl i zástupce KDU-ČSL, byť lidovci nebyli součástí koalice.