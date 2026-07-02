V Kutné Hoře se blíží k závěru přestavba jídelny v Základní škole Žižkov

Autor: ČTK
  11:38aktualizováno  11:38
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

V Kutné Hoře se blíží k závěru přestavba jídelny v Základní škole Žižkov za 50 milionů korun, od září by měla být v ostrém provozu. Po roce tak skončí provizorní stravování dětí v tělocvičně a na gymnáziu, řekl dnes novinářům starosta Lukáš Seifert (ODS).

Nová kuchyně s osmičlenným personálem má připravovat 600 až 650 obědů denně. Kapacita zařízení je 700 obědů a bude konečně odpovídat kapacitě školy, uvedl starosta. Podle něj půjde o jeden z nejmodernějších provozů v Česku, jehož součástí bude i plošné odsávání zajišťující dostatečnou výměnu vzduchu v celém prostoru kuchyně. Školáci budou mít k dispozici například i ovocný a salátový bar.

Přestavba jídelny začala loni v září. Původně měla rekonstrukce odstartovat o letních prázdninách, příprava se ale o dva měsíce zdržela kvůli chybějícímu povolení ke kácení dřevin. Město tak muselo dětem po dobu stavby zajistit náhradní stravování. Provizorní jídelnu zřídilo v tělocvičně. Obědy dovážely technické služby ze Základní školy Jana Palacha, kde se zvýšila kapacita vaření jídel. Starší děti z osmých a devátých tříd se stravovaly v jídelně gymnázia. "Jsem rád, že se ten školní rok podařilo zvládnout. Bylo to ohromně náročné," podotkl starosta.

Základní škola Žižkov je největší základní školou v regionu. Od šestého ročníku zřizuje třídy pro děti se zájmem o matematiku a informatiku. Město ve škole chystá další investice, památkově chráněná budova potřebuje vyměnit okna a opravit střechu i fasádu. Práce mají postupovat po etapách, potrvají čtyři až pět let vždy v letním období.

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