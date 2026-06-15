V Kutné Hoře se v červenci uskuteční duhový festival Kutná Hora Pride

V Kutné Hoře se od 3. do 5. července uskuteční první ročník duhového festivalu Kutná Hora Pride. Kromě slavnostního průvodu návštěvníky čekají výstavy, hudební vystoupení, diskuse, společný piknik, bohoslužba a další doprovodný program. Přehlídku podpořilo město Kutná Hora a Pride Business Forum, uvedli dnes v tiskové zprávě pořadatelé ze spolku Jiná Hora. Podle nich půjde o první festival hrdosti ve Středočeském kraji.
"Kutná Hora Pride mimo jiné vyrůstá z potřeby sdružovat se na lokální úrovni a společně tak činit dobré věci, pořádat akce a vůbec prospívat okolí - a to i širšímu, nejen kutnohorskému," uvedla výtvarnice a jedna z pořadatelek Magdalena Hiršová. Podrobný program najdou zájemci na webových stránkách kutnahorapride.cz/2026/.
Festivaly hrdosti jsou kulturní, společenské a komunitní akce zaměřené na podporu práv a přijetí leseb, gayů, bisexuálů a translidí (LGBT+).
V Česku se pravidelně koná festival Prague Pride, letošní ročník je plánován na 3. až 9. srpna na pražském ostrově Štvanice. Festival s průvodem se konal poprvé v srpnu 2011. Tehdy vyvolal bouřlivé protesty konzervativců. Podle nich byla přehlídka obscénní a nevkusně vnucovala ideologii homosexualismu. Pojem použil tehdejší prezident Václav Klaus, podle něhož bylo nutné proti tomuto jevu bojovat. V dalších letech protestní akce slábly.