V Kutné Hoře se ve volbách utká současný starosta se čtyřmi předchůdci

Souboj ostřílených politických matadorů lze očekávat v říjnových komunálních volbách v Kutné Hoře. Dosavadní starosta Lukáš Seifert (ODS) se utká se čtyřmi předchůdci. O přízeň voličů budou usilovat bývalí starostové Ivo Šanc (LIPISTAN), Ivo Šalátek (Město pro lidi a osobnosti Kutné Hory) a Josef Viktora (ANO). Po šestileté pauze se chce do komunální politiky vrátit i Martin Starý (Město pro lidi a osobnosti Kutné Hory).
"Po čtyřech letech je tu zase předvolební období. Pro mě vlastně po osmi. Když jsem před lety z komunální politiky odešel, byl jsem přesvědčený, že se už nevrátím," uvedl na facebooku Starý. Do říjnových voleb jde jako třetí na kandidátce uskupení Město pro lidi a osobnosti Kutné Hory za Martinem Suchánkem a Janem Balhamem.
Starý se stal starostou v roce 2014, tehdy byl lídrem Kutnohorské změny. Vnitřní spory v tomto uskupení a širší politický střet na radnici vedly v roce 2017 k jeho odvolání. Do dalších voleb šel v čele nového uskupení Město PRO lidi. Přestože volby vyhrálo, skončilo v opozici. V roce 2020 Starý složil mandát zastupitele, důvodem byla i změna bydliště. "Chtěl jsem žít klidnější život na vesnici a měl jsem pocit, že svou práci pro Kutnou Horu jsem si už odvedl. Jenže člověk míní a život mění," doplnil Starý. Dodal, že na přelomu roku se do Kutné Hory vrátil a uvědomil si, že mu tohle město nikdy nepřestalo být blízké.
Na stejné kandidátce je i na 15. místě někdejší starosta za ODS Šalátek, který byl v čele radnice v letech 2002 až 2010. "Říká se, že nevstoupíš dvakrát do jedné řeky, ale já do ní klidně vstoupím," uvedl Šalátek. Jejich uskupení je podle něj jediné, které čerpá ze zkušeností dvou starostů. Kromě něj je na kandidátce například i předseda SOCDEM Jiří Nedvěd, a to na poslední, sedmadvacáté pozici.
Další z někdejších starostů Šanc (za STAN) se uchází o znovuzvolení zastupitelem z šestého místa kandidátky LIPISTAN (lidovci, Piráti, Starostové, nezávislí). V křesle starosty byl v letech 1994 až 1999 a poté 2010 až 2014. Lídrem kandidátky je podnikatel a výzkumník Patrik Šimůnek (za STAN), na čtvrtém a 26. místě bývalí místostarostové Vít Šnajdr (Piráti) a Silvia Doušová (nez.).
Kandidátku hnutí ANO vede Jiří Kukla, někdejší starosta města Viktora je na devátém místě. Viktora město řídil v letech 2017 až 2022, v dosavadní radě je místostarostou. Dvacetitisícové město v nynějším volebním období řídí ANO s ODS a TOP 09, Alternativou pro Vás a Vizí, dohromady mají v zastupitelstvu 16 z 27 hlasů. V radě města je i zastupitel za KDU-ČSL, přestože lidovci nejsou součástí koalice.
Nynější starosta, občanský demokrat Seifert, křeslo obhajuje jako lídr kandidátky Naše Kutná Hora, kterou tvoří ODS s podporou nezávislých kandidátů a TOP 09. Volební jedničkou byl i v minulých volbách. Někdejší dvojka na kandidátce ODS a TOP 09 před čtyřmi lety Kateřina Daczická přešla k hnutí Naše Česko a je nyní lídryní sdružení Alternativa pro Vás.
V Kutné Hoře se ještě uchází o přízeň voličů uskupení Lidé z praxe: SPD s podporou Trikolory a nezávislých. Na kandidátce vedené zastupitelem Tomášem Fišerou jsou například bývalý ředitel benešovské nemocnice Michal Oščipovský, písničkář Pepa Nos nebo výtvarník Vladimír Zubov.