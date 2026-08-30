V Kutné Hoře v noci hořel byt v šestém patře, hasiči evakuovali 20 lidí

V Kutné Hoře hořel v noci na dnešek byt v šestém patře. Hasiči z bytového domu evakuovali 20 lidí, jednoho člověka zachránili ze zakouřeného prostoru pomocí vyváděcí masky. Škoda ani příčina požáru zatím nejsou známy, řekl ČTK mluvčí středočeských hasičů Tomáš Bakalář.
Událost byla hlášena po 23:00. Hasiči vyhlásili druhý ze čtyř stupňů požárního poplachu. Zhruba po tři čtvrtě hodině se jim podařilo dostat plameny pod kontrolu a před 0:30 požár zlikvidovali.
Pro obyvatele domu byl přistaven autobus, v němž mohli přečkat dobu zásahu. Poté co budovu zkontroloval statik, se vrátili do svých bytů. Do rána na místě ještě hlídkovala dobrovolná jednotka z kutnohorské části Malín.