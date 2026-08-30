V Kutné Hoře v noci hořel byt v šestém patře, hasiči evakuovali 20 lidí

Autor: ČTK
  19:05aktualizováno  19:05
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

V Kutné Hoře hořel v noci na dnešek byt v šestém patře. Hasiči z výškové budovy evakuovali 20 lidí, jednoho člověka zachránili ze zakouřeného prostoru pomocí vyváděcí masky. Škodu předběžně vyčíslili téměř na milion korun, příčinu vyšetřovatelé zjišťují, řekl ČTK mluvčí středočeských hasičů Tomáš Bakalář.

Událost byla hlášena po 23:00. Hořelo v bytovém domě v Benešově ulici. Hasiči vyhlásili druhý ze čtyř stupňů požárního poplachu. Zhruba po tři čtvrtě hodině se jim podařilo dostat plameny pod kontrolu a před 0:30 požár zlikvidovali.

Podle starosty Lukáše Seiferta (ODS) šlo o poměrně rozsáhlý požár bytu. "Naštěstí nikdo neutrpěl žádné zranění. Obyvatelé domu museli být evakuováni," dodal Seifert.

Hasiči k domu přistavili autobus, v němž evakuovaní mohli přečkat dobu zásahu. Poté co budovu zkontroloval statik, se vrátili do svých bytů. Do rána na místě ještě hlídkovala dobrovolná jednotka z kutnohorské části Malín.

"Škoda byla po dohodě majitele a vyšetřovatele předběžně odhadnuta na 950.000 korun, uchráněné hodnoty na tři miliony korun. Příčina je předmětem dalšího šetření," dodal Bakalář.

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