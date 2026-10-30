V Kutné Hoře vystoupí na akci na podporu ČT a ČRo Kuba Ryba z Rybiček 48

Ve středních Čechách se v úterý konají akce na podporu veřejnoprávních médií například v Kutné Hoře nebo Benešově. V Kutné Hoře na odpoledním protestním shromáždění u chrámu svaté Barbory vystoupí jako řečníci frontman punkrockové skupiny Rybičky 48 Kuba Ryba, režisér a dokumentarista Ivo Bystřičan a ředitel pražské kanceláře mezinárodní organizace Reportéři bez hranic (RSF) Pavol Szalai. V Benešově lidé v podvečer vyjádří podporu pracovníkům České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo) na setkání na Masarykově náměstí.
V Kutné Hoře se lidé sejdou v 16:36, tedy v čase symbolicky odkazujícím na noční hlasování ve Sněmovně. Poslanci v prvním kole o zrušení rozhlasových a televizních poplatků hlasovali v sobotu ve 4:36. Rozpravu k předloze vládní tábor omezil.
Podle pořadatelů půjde o pokojnou občanskou sešlost bez velkých pódií a komerčních aparatur. Lidé se sejdou k tichému, ale důraznému nesouhlasu případně symbolickým cinkáním klíči a transparenty jako v roce 1989. Organizátoři vyzývají ostatní, kteří nemohou dorazit osobně, například zdravotníky či bezpečnostní složky, aby vyjádřili podporu vzkazem v okně nebo na pracovišti.
"Demokracie se nezačíná ztrácet až ve chvíli, kdy někdo zavře televizi nebo umlčí rozhlas. Začíná se ztrácet ve chvíli, kdy nám to přestane připadat důležité," uvedla za organizátory Lada Bartošová.
V Benešově se lidé sejdou v 18:00 na Masarykově náměstí. "I v Benešově se uskuteční setkání na podporu těch, kteří zajišťují fungování veřejnoprávních médií. Akce je zároveň vyjádřením podpory svobodným a nezávislým médiím. Kvalitní a důvěryhodné informace považujeme za jeden ze základních pilířů demokratické společnosti," uvedli pořadatelé na facebooku.
Návrh na zrušení poplatků a převedení financování médií veřejné služby na státní rozpočet vládní koalice ANO, SPD a Motoristů minulý týden v noci na sobotu ve Sněmovně poslala do druhého čtení. Kritizuje to sněmovní opozice i veřejnost. Na úterý chystá iniciativa zaměstnanců ČT a ČRo jednodenní stávku. Tu vyhlásila v Brně i platforma Výbor solidarity studentů, která propojuje školy napříč republikou. Stávkovou pohotovost vyhlásily například také odbory Činohry Národního divadla v Praze.