V lese v Kladně kdosi zapomněl psa, strážníci ho našli uvázaného ke kládě

Oznámení strážníci dostali na linku 156, malý pes byl uvázaný na provázku u pěšiny v lesoparku.
„Strážníci po příjezdu prověřili okolí, ale nikoho, kdo by se k němu hlásil, nenašli,“ uvedla Zuzana Hokrová z městské policie.
Majitele se také nepodařilo dohledat, protože pes neměl čip. Převezli ho proto do odchytových kotců městské policie, po čase ho převezou do útulku Anidef na Teplicku.
Podobný případ řešila městská policie i v minulém týdnu, kdy strážníci převzali do péče černého psa s bílou náprsenkou, kterého kdosi uvázal k závoře na panelové cestě v Rozdělově. O zhruba ročního křížence labradora se již starají v Anidefu.