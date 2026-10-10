V Líbeznicích u Prahy znovu vyhrála volby ODS, Kupka bude nadále zastupitelem

V Líbeznicích u Prahy znovu vyhrála volby ODS. Předseda strany Martin Kupka, který obec v minulosti vedl a dosud působil v radě, obhájil mandát zastupitele. Nyní kandidoval z pátého místa, lídrem byl dosavadní starosta Jan Havlíček. V patnáctičlenném zastupitelstvu získala ODS s více než 58 procenty hlasů devět mandátů a SNK Pro naše Líbeznice s téměř 42 procenty šest mandátů, vyplývá z informací na volebním serveru volby.cz.
Kupka Líbeznice vedl od roku 2010. Mandát obhájil i ve volbách v letech 2014 a 2018. Na funkci rezignoval na konci roku 2021 kvůli časové náročnosti práce, protože tehdy zastával post ministra dopravy. Líbeznice mají přes 3000 obyvatel.
V komunálních volbách v roce 2022 získala v Líbeznicích ODS téměř 70 procent hlasů a 11 z celkových 15 mandátů. Čtyři zastupitele získalo SNK pro Líbeznice.