V Malém Újezdu na Mělnicku zavalil dělníka písek, utrpěl středně těžká zranění

V Malém Újezdu na Mělnicku dnes dopoledne dělníka při výkopových pracích zasypal písek. Záchranáři ho transportovali se středně těžkým zraněním letecky do Fakultní nemocnice Bulovka, vyplynulo z informací policie a záchranné služby.
Událost byla hlášena krátce před 10:00. "Při výkopových pracích byl pískem zavalen muž, cizinec, ročník 1993," řekl ČTK policejní mluvčí Pavel Truxa.
Hasiči výkop stabilizovali a zraněnému pomohli z výkopu na nosítkách, řekla ČTK mluvčí krajských hasičů Tereza Sýkora Fliegerová.