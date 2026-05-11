V mělnickém areálu Na Podolí vzniknou beachvolejbalové kurty. Stavba naváže na dřívější investice do místních sportovišť, nyní u blízké sportovní haly pokračuje kompletní oprava šaten pro fotbalisty i další sportovce. Po dokončení by letos na podzim mělo navázat budování beachvolejbalových kurtů. Spravovat je bude městská společnost Sportoviště Mělník, odpověděl na dotaz ČTK mluvčí mělnické radnice Jan Denemark Nováček.
Nové kurty budou podle mluvčího sloužit veřejnosti, ale i klubům během zpestření přípravy, například fotbalistům. Jako zázemí poslouží šatny, které vznikají poblíž. Začala příprava na stavbu. "Teď se dělají přípojky na sítě," uvedl Nováček.
Náklady na beachvolejbalové kurty budou podle projektu přibližně pět milionů korun, nyní je vypsaný tendr. Práce potrvají několik měsíců. Součástí bude i drenážní systém, který zabrání podmáčení areálu.
V šatnách u sportovní haly bude nové zázemí včetně sprch a toalet. Celkové náklady přesáhnou 20 milionů korun. Loni přibyla v areálu dvě nová fotbalová hřiště, jedno s umělým povrchem, druhé s přírodním. Město za ně zaplatilo kolem 20 milionů korun.