Od 4. února bude v provozu ve venkovním sportovním areálu základní školy Juventa. Jedná se o kluziště se syntetickým povrchem, který bude pravidelně upravován. V provozu bude do konce března každý všední den od 16 do 18 hodin a o víkendech od 14 do 16 hodin, a to zdarma. Zájemci o kolektivní bruslení si mohou kluziště zarezervovat na všední dny mezi 18. a 19. hodinou a o víkendech od 16 do 17 hodin. Půjčovna bruslí na místě nebude.