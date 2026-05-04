V Milovicích sbírají podpisy pro referendum o výstavbě koupacího biotopu

V Milovicích na Nymbursku sbírají od května podpisy pro vyhlášení referenda k chystané výstavbě koupacího biotopu. Záměr vybudovat přírodní koupaliště u Ostravské ulice zhruba za 100 milionů korun, se kterým chtěla radnice začít letos, je ohrožen, protože zastupitelé neschválili zařazení peněz do letošního rozpočtu. Část vedení města proto usiluje o vyhlášení místního referenda v termínu podzimních komunálních voleb, řekla ČTK místostarostka Milovic a jedna z organizátorek petice Kristýna Bukovská (STAN a Milovice+).
K záměru je hotová projektová dokumentace a má stavební povolení, město do příprav dosud investovalo zhruba tři miliony korun. "Do rozpočtu na rok 2026 byla zařazena částka nedostatečná pro zbudování tohoto záměru, kdy zastupitelstvo města schválilo částku ve výši pět milionů s odůvodněním, že se jedná o částku pro vybudování vrtů. Z vyjádření jednotlivých členů zastupitelstva lze usuzovat, že názory na vybudování tohoto projektu se různí, a tak nelze předpokládat, zda po komunálních volbách konaných v letošním roce bude v projektu pokračováno," uvedla Bukovská.
Město má podle Bukovské peníze k dispozici, aniž by to vedlo k většímu ohrožení dalších plánovaných investic. Pokud by se referendum konalo na návrh zastupitelstva, hrozí podle ní, že by se nestihl termín komunálních voleb a účast v jiném termínu by byla nízká. V roce 2022 například nebylo kvůli nízké účasti platné referendum o plánované zástavbě takzvaného Hakenova stadionu. Součástí návrhu na konání referenda je otázka: "Souhlasíte s tím, aby město Milovice vybudovalo koupací biotop se zázemím v lokalitě Ostravská (pozemky parc. č. 1745/1, 1745/16 a1746/1 v k.ú. Milovice nad Labem)?"
Město dalo v dubnu provést v lokalitě průzkumný vrt, v květnu by mělo mít k dispozici informace o vydatnosti zdroje a rozbor vody. Starosta Milovic Milan Pour (ANO) chce pak zařadit schválení peněz na biotop na jednání zastupitelstva.
V areálu koupacího biotopu se vedle vodních ploch počítá mimo jiné s budovou letního baru se zázemím, dvěma hřišti, hracími prvky pro děti a parkovištěm. Koupací plocha o rozloze zhruba 2300 metrů čtverečních má být podle záměru rozdělená na brouzdaliště, neplaveckou a plaveckou část. Ve městě s více než 14.000 obyvateli koupaliště není.