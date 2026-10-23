V Milovicích se dohodlo pět uskupení, za ANO je jen Pour, starostou má být Pilc

V Milovicích na Nymbursku se po komunálních volbách dohodlo na koalici pět uskupení. Tvoří ji vítězná ODS, dosavadní starosta Milan Pour (ANO) a zástupci uskupení Tohle město patří vám, Hnutí Generace a Za naše Milovice. Koalice má zatím osm z 15 mandátů, tedy nejtěsnější většinu. Starostou se má stát bývalý starosta Lukáš Pilc (ODS), Pour má být místostarostou. Vznik koalice dnes oznámily ODS a dosavadní starosta Pour na sociálních sítích. Pour ČTK potvrdil, že za ANO je zatím její součástí pouze on.
"Vnímal jsem, že je potřeba si sednout se zástupci ODS a projednat nejen volební programy," uvedl Pour na facebooku. Podle něj bylo také nutné vyjasnit dřívější vzájemné spory. Další dvě zastupitelky ANO podle Poura o dohodě vědí, potřebují však čas na její zvážení a mají možnost se ke koalici připojit. Jednání o pokračování dosavadní koalice byla podle Poura náročná a nevedla k dohodě.
ODS získala v patnáctičlenném zastupitelstvu čtyři mandáty. Pour jako jeden ze tří zvolených zastupitelů ANO přináší do nové koalice jeden hlas, zbývající tři uskupení mají po jednom mandátu. Pokud by se ke koalici připojily i další dvě zastupitelky ANO, měla by deset hlasů.
Pour ČTK řekl, že se do dohody podařilo promítnout přibližně 80 procent volebního programu ANO. Zásadní programový rozpor podle něj zůstává v otázce biotopu, jehož vybudování je pro ODS nepřijatelné. Kompromisem má být uspořádání místního referenda, v němž by o záměru rozhodli obyvatelé.
ODS ve svém prohlášení uvedla, že jako vítěz voleb nejprve jednala se STAN. Po oznámení společného postupu STAN a Milovice+ podle ní další jednání se STAN neměla smysl, proto oslovila ANO. Následně se připojila další tři uskupení. Podle ODS budou v radě města zastoupeny všechny koaliční subjekty. "Nikdo nebude radnici ovládat sám. Radnice bude otevřená všem a pro všechny. Bez rozdílu strany nebo názoru," uvedla ODS.
Pour stál v čele Milovic v letech 2014 až 2018, kdy ho vystřídal Pilc. Ten vedl město do roku 2022. Po předchozích komunálních volbách vznikla koalice bez vítězné ODS a starostou se znovu stal Pour. Nyní se oba politici dohodli na společném vedení města.