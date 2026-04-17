V milovické rezervaci se narodila letos první hříbata, pomohou dalším rezervacím

Divokým koním v rezervaci velkých kopytníků v Milovicích na Nymbursku se tento týden narodila první tři letošní hříbata. Ještě letos by měla odcestovat do jiných rezervací, kde pomohou s obnovou přírody. V tiskové zprávě o tom dnes informoval Dalibor Dostál, ředitel ochranářské společnosti Česká krajina, která rezervaci spravuje.
"Na přírůstky z Milovic čekají zakladatelé rezervací velkých kopytníků z celé České republiky. V současné době se připravuje několik nových rezervací, kde budou divocí koně pomáhat zachraňovat cennou přírodu. Kromě toho nová další divoké koně potřebují starší rezervace, které fungují již několik let a postupně se rozšiřují," uvedl Dostál. Odrostlá hříbata se by se měla do nových rezervací převážet na začátku zimy. Velcí kopytníci jsou v Česku v 17 rezervacích na ploše přes sedm set hektarů. Letos vznikly dvě nové rezervace, a to v Chráněné krajinné oblasti Šumava a v Českém ráji.
Kromě českých rezervací se o divoké koně z Milovic zajímají i ochránci přírody ze zahraničí. Společnost Česká krajina je největším chovatelem divokých koní na světě mimo Velkou Británii, proto zvířata z českých rezervací jsou žádaná po celé Evropě.
Zájem budí narození hříbat podle Dostála i mezi turisty, do rezervace se jich v nejnavštěvovanějších dnech vypraví kolem sedmi stovek denně. Vedle trojice hříbat se v milovické rezervaci, kde je zhruba 150 velkých kopytníků, letos narodilo již několik mláďat praturů, na první letošní přírůstek zubrů rezervace ještě čeká.