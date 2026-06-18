V Mladé Boleslavi půjdou do komunálních voleb koalice Zelených, Pirátů a KDU-ČSL

V Mladé Boleslavi půjdou do podzimních komunálních voleb v koalici Zelení, Piráti, KDU-ČSL a nezávislí. Lídryní kandidátky Šance pro Mladou Boleslav bude současná zastupitelka Jana Krumpholcová (Zelení), v čele Pirátů je středoškolský učitel Michal Javůrek a za KDU-ČSL Vasyl Druljak. Zaměřit se chtějí zejména na otevřenou správu radnice, bezpečnost, dopravu a rozšíření městského bydlení, řekli dnes novinářům lídři při zahájení kampaně a podpisu koaliční smlouvy. Nová koalice chce získat osm mandátů. Volby se uskuteční 9. a 10. října.
Ve volbách v roce 2022 kandidovali Zelení společně s KDU-ČSL, v zastupitelstvu mají čtyři ze sedmi opozičních mandátů. Piráti se budou o mandáty v mladoboleslavském zastupitelstvu ucházet poprvé.
"Díky své výjimečnosti má naše město možnost být jedním z měst České republiky, které nabízí řešení a určuje trendy, jak se má rozvíjet město v 21. století. Nic z toho není možné, pokud vedení města nejedná s důrazem na transparentnost, pokud není plně otevřené spolupráci s obyvateli, pokud vázne komunikace a předávání informací. Samozřejmostí se musí stát uveřejnění rozklikávacího rozpočtu, aby bylo možné jej podrobit kontrole obyvatel. Samozřejmostí musí být rozpočet, který není schvalován v rozpočtovém provizoriu," řekla Krumpholcová.
Jednou z hlavních priorit je podle Javůrka občanské bydlení. "Máme jedno z nejdražších bydlení ve Středočeském kraji, osobně se chci zasadit o to, že se postupně Mladá Boleslav rozroste až na deset procent bytového fondu, který bude přímo patřit městu, ze současného jednoho procenta," řekl Javůrek. Mladá Boleslav má aktuálně přes 630 městských bytů.
Na dalších čelních místech kandidátky jsou současní zastupitelé Jan Milda, Radek Kotlaba a Jaroslav Vedral, i nové tváře, například František Vaník, Gabriela Pohořská nebo Martin Karvay.
Komunální volby v Mladé Boleslavi v roce 2022 vyhrálo ANO 2011+Volba pro Mladou Boleslav, získaly 11 mandátů v zastupitelstvu, které má 33 členů. Druhá byla koalice ODS a TOP 09 s devíti mandáty. Třetí STAN má čtyři zastupitele. Město vede koalice ANO 2011 a Volba pro Mladou Boleslav, ODS, STAN a Hlasu pro Boleslav. Podle koaliční dohody byl primátorem do dubna 2024 Nwelati, poté ho vystřídal Jiří Bouška, lídr vítězného hnutí a od loňského podzimu i poslanec za ANO.
Funkci primátora chce Bouška na podzim obhájit, o hlasy se bude opět ucházet na společné kandidátce dvou uskupení jako nestraník. ODS půjde do voleb s podporou TOP 09 a nezávislých, lídrem kandidátky bude Michal Koliáš. V čele kandidátky hnutí STAN bude náměstek primátora Daniel Marek.