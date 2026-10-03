V Mladé Boleslavi se poprvé společně otevřou sklepy hradu a domů na náměstí

V Mladé Boleslavi se 17. října poprvé společně otevřou sklepení hradu a čtyř domů na Staroměstském náměstí. Návštěvníci nahlédnou do běžně nepřístupných prostor, které vznikaly spolu se středověkým městem, mohou mít několik úrovní a někde zasahují až pod náměstí. Den otevřených sklepů při příležitosti Mezinárodního dne archeologie pořádá Muzeum Mladoboleslavska společně s vlastníky a provozovateli zapojených domů a s mladoboleslavským kulturně-kreativním a komunitním prostorem Pluhárna, řekla ČTK za muzeum Lenka Zikmundová.
"Vznik podzemních prostor byl podmíněn přítomností vhodného podloží, v případě Mladé Boleslavi jde o druhohorní pískovec," uvedl muzejní archeolog Filip Krásný. Sklepy má téměř každý dům v historickém jádru a často zasahují i mimo půdorys budov směrem pod náměstí, jejich celkový plán ale neexistuje.
Vedle hradu se otevřou sklepy domů čp. 87/8, kde sídlí kavárna Škoda nezajít, čp. 86/6 s vinotékou Hruška, čp. 104 s vinotékou a galerií a čp. 22/19. Jednotlivá místa bude možné navštívit samostatně. Prohlídky povedou majitelé nemovitostí nebo dobrovolníci a budou začínat vždy v celou hodinu od 10:00 do 16:00. Rezervace nebude nutná. Do každého sklepa se podle jeho velikosti vejde deset až 20 lidí.
Některé sklepy jsou podle Krásného kvůli přestavbám a požárům starší než domy nad nimi. Původně se v nich uchovávaly potraviny, pivo a víno, sloužily také jako sklady zboží nebo výrobní prostory. Později se jejich využití měnilo, část byla zasypána či zapomenuta. V roce 1945 poskytlo mladoboleslavské podzemí lidem úkryt před bombardováním města.
Ani dnes není znám celý rozsah podzemních prostor. Sklepy mohou mít několik pater, hradní sklepení má dokonce čtyři. „Podzemí skrývá mnoho záhad a otazníků. Nevíme například, zda opravdu vedla z boleslavského hradu tajná chodba, jak o tom hovoří pověst,“ řekl Krásný.
Při průzkumu zasypaného hradního sklepení muzeum našlo i zvířecí kosti, z nichž lze zjišťovat, co někdejší obyvatelé hradu jedli. Nálezy jsou součástí expozice Hrad, krajina, lidé. Na nádvoří hradu bude při akci vystavena také kolekce zkamenělin starých 90 milionů let, které byly nalezeny v Mladé Boleslavi a jejím okolí, doplnil Krásný. K nejznámějším objevům z mladoboleslavského podzemí patří poklad 80 stříbrných tolarů ze sklepa domu v Železné ulici. Podle Krásného byly mince ukryty během třicetileté války.
Nápad na společné otevření sklepů vznikl podle muzea současně na hradě a v kavárně Škoda nezajít. Akce je součástí programu Staré město žije. Mapu, rozpis prohlídek a podrobnosti o doprovodném programu zveřejní muzeum postupně.