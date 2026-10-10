Volby v Ml.Boleslavi vyhrála ANO/Volba pro Mladou Boleslav, má 10 mandátů

Autor: ČTK
  19:56aktualizováno  21:47
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

ANO/Volba pro Mladou Boleslav obhájila minulé vítězství v komunálních volbách Mladé Boleslavi. Získala deset mandátů v zastupitelstvu, které má 33 členů, je to o jeden méně oproti minulým obecním volbám. Druhý STAN bude mít sedm křesel. Třetí Šance pro Mladou Boleslav bude mít šest zastupitelů. Vyplývá to z výsledků komunálních voleb na www.volby.cz. Voleb se zúčastnilo 38,63 procenta voličů.

Čtvrtá ODS/TOP09 má pět mandátů, tři zastupitele bude mít na pátém místě Hlas pro Boleslav. Šestá je SPD se dvěma mandáty.

Lídr druhého STAN Daniel Marek označil zisk sedmi mandátů, což je o tři více než před čtyřmi lety, za mimořádný úspěch. "Hodnotíme to jako fantastický úspěch, vlastně největší úspěch Starostů a nezávislých v Mladé Boleslavi ve všech volbách. Sedm mandátů je super, takže to bereme jako malé vítězství," řekl Marek ČTK. K výsledku podle něj přispěla práce Starostů v uplynulých letech, složení kandidátky, celostátní postavení hnutí a zřejmě i oslabení ODS. Zda bude STAN pokračovat v dosavadní koalici, Marek zatím nechtěl předjímat. "Je to trochu předčasné, protože volby s tím trochu zamíchaly, hraje se trochu s novými kartami," uvedl. Předpokládá, že povolební jednání zahájí vítěz voleb, až to uzná za vhodné.

Minulé volby vyhrála koalice ANO2011+Volba pro Mladou Boleslav, získala 30,15 procenta hlasů a 11 mandátů v zastupitelstvu. Druhá skončila koalice ODS, TOP 09 a nezávislých kandidátů s 24,07 procenta a devíti mandáty. Třetí STAN obdrželo 12,47 procenta a čtyři zastupitele. Čtyři mandáty získala také čtvrtá Šance pro Mladou Boleslav, koalice KDU-ČSL a Zelených, se ziskem 10,85 procenta. SPD získala 9,35 procenta a tři zastupitele, Hlas pro Boleslav 7,21 procenta a dva zastupitele. Hlasování se zúčastnilo 38,88 procenta voličů.

Na koalici se dohodly ANO 2011+Volba pro Mladou Boleslav, ODS s TOP 09 a nezávislými, STAN a Hlas pro Boleslav, dohromady měly 26 z 33 mandátů. Podle koaliční dohody zůstal primátorem Raduan Nwelati z ODS, kterého na jaře 2024 vystřídal Jiří Bouška z vítězného uskupení.

Výsledky komunálních voleb

Strana Procenta Hlasy Mandáty

ANO/Volba pro Mladou Boleslav 27,88 90.956 10

STAN 19,03 62.070 7

Šance pro Mladou Boleslav 17,62 57.470 6

ODS/TOP09 15,62 50.950 5

Hlas pro Boleslav 8,99 29.340 3

SPD 6,05 19.726 2

Motoristé 2,65 8646 0

KSČM 2,17 7085 0

zdroj: www.volby.cz

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