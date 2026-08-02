V Mladé Boleslavi vlak srazil a usmrtil člověka, provoz byl zastaven

Vlak dnes odpoledne v Mladé Boleslavi nedaleko hlavního nádraží srazil a usmrtil člověka. Provoz na trati byl v úseku z Boleslavi do Katusic a mezi zastávkami hlavní nádraží a město zastaven. Obnoven byl v 17:00, informoval novináře mluvčí Správy železnic pro mimořádné události Martin Kavka.
Událost byla nahlášena krátce před 15:30. "Jednalo se o osobní vlak jedoucí od Mělníka do Mladé Boleslavi, ve kterém cestovalo asi deset cestujících," řekla ČTK policejní mluvčí Vlasta Suchánková.
Podle mluvčího záchranné služby Marka Hylebranta utrpěla osoba zranění neslučitelná se životem.