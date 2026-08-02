V Mladé Boleslavi vlak srazil a usmrtil člověka, provoz je zastaven

Vlak dnes odpoledne v Mladé Boleslavi nedaleko hlavního nádraží srazil a usmrtil člověka. Provoz na trati je v úseku z Boleslavi do Katusic a mezi zastávkami hlavní nádraží a město zastaven. Vyplývá to z informací policie a záchranné služby. Podle webu Českých drah potrvá omezení předběžně do 17:00.
Událost byla nahlášena krátce před 15:30. "Provoz byl zastaven, u hlavního nádraží došlo ke srážce osoby s vlakem," řekla ČTK policejní mluvčí Vlasta Suchánková. Podle mluvčího záchranné služby Marka Hylebranta utrpěla osoba zranění neslučitelná se životem.