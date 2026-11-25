V Mladé Boleslavi brzy začne stavba Areálu porozumění u domu seniorů v Olbrachtově ulici. Park, který má sloužit seniorům, rodinám i dětem, by se měl otevřít příští rok na jaře, řekla dnes ČTK mluvčí města Šárka Charousková. První etapu vybuduje za 7,6 milionu korun bez DPH pražská společnost fast production, vyplývá ze smlouvy zveřejněné na profilu zadavatele.
"V nejbližších dnech by mělo dojít k předání staveniště," uvedla Charousková. Město vybralo dodavatele stavby napotřetí. V předchozích výběrových řízeních magistrát podle ní buď nedostal žádnou nabídku, nebo jen jednu s příliš vysokou cenou. Loni v září při podpisu memoranda o vzniku areálu se přitom počítalo s tím, že by park mohl být hotový už letos.
Firma bude mít podle smlouvy na stavbu 25 týdnů od převzetí staveniště. Pokud bude mít město dostatek peněz, nechá vybudovat také další altán, ostrovní posezení a přístupové schody. Cena první etapy by tak vzrostla na 8,8 milionu korun bez DPH.
Park o rozloze 1300 metrů čtverečních vznikne na místě bývalého tenisového kurtu v areálu střední průmyslové školy poblíž kulturního a komunitního centra Pluhárna. Lidé si v něm budou moci zahrát ruské kuželky, zacvičit si na posilovacích strojích nebo pěstovat rostliny ve vyvýšených záhonech. Chybět nemají ani místa pro odpočinek, smyslové záhony, mělká nádrž s vodní stěnou či altán s posuvnými stěnami, který bude možné využívat celý rok. Ze sousední zahrady domu seniorů do parku povede bezbariérová rampa.
Areál má být místem pro setkávání různých generací, počítá se v něm i s pořádáním kulturních a vzdělávacích akcí. Veřejnosti bude podle mluvčí přístupný především v době konání akcí, bude mít stanovenou provozní dobu.
Na vzniku areálu se rovným dílem finančně podílejí město, Středočeský kraj, který dům seniorů provozuje, a Nadační fond Škoda Auto.