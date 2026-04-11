V Národním muzeu pivovarnictví v Kostelci n. č. l. staví unikátní kouřový hvozd

Národní muzeum pivovarnictví spustilo na začátku dubna v pivovaru Kostelci nad Černými lesy u Prahy výstavbu funkční repliky historické sladovnické technologie, takzvaného kouřového hvozdu neboli valachu. Zařízení, které se v českých zemích používalo po staletí k sušení sladu nad přímým ohněm, chce muzeum uvést do provozu ještě letos. Celkové náklady přesahují 1,1 milionu korun, na materiál mohou lidé přispět ve veřejné sbírce, řekl ČTK spolumajitel pivovaru Milan Starec.
"Cílem je nejen rekonstrukce, ale především zprovoznění technologie, která v českých zemích zásadně ovlivňovala podobu piva. Hvozdění určovalo jeho barvu, chuť i trvanlivost," připomněl Starec.
Kouřové hvozdy, v českém prostředí označované jako valachy, umožňovaly sušení sladu pomocí tepla a kouře z otevřeného ohně. Tento postup v první polovině 19. století postupně nahradily modernější technologie bez přímého kontaktu kouře se sladem, což přispělo k rozšíření světlých piv plzeňského typu. V Česku se podle muzea dochovaly pouze dva nefunkční exempláře této technologie. Nově budovaný hvozd tak bude výjimečný nejen v tuzemsku, ale i v širším mezinárodním kontextu. Podobná zařízení se využívají už jen ojediněle, například na farmách v Norsku, kde se nakuřovaný slad připravuje na moderních technologiích.
Stavba v prostoru žentourového mlýna si vyžádá víc než 8000 speciálních šamotových cihel a zahrnuje vybudování klenutého kanálu, komínů i systému regulace teplotních tahů. Práce mají být dokončeny v srpnu, následovat bude instalace technologických prvků. První zkušební provoz plánuje muzeum do konce roku. V budoucnu chce zařízení využívat také při ukázkách tradiční výroby sladu pro veřejnost. Z jedné várky sladu budou moci v pivovaru vyrobit 25 hektolitrů speciálního piva.
Černokostelecký pivovar vznikl v letech 1838 až 1841, z tohoto období se dochovala zhruba polovina areálu. Dalších úprav doznal v letech 1896 až 1898 a ve 30. letech 20. století. V roce 2001 koupili zaniklý pivovar v Kostelci s kompletně dochovanou technologií noví majitelé a zahájili jeho postupnou záchranu. V roce 2018 byl pivovar včetně vybavení prohlášen za nemovitou kulturní památku. Nová expozice Národního muzea pivovarnictví byla otevřena před dvěma lety. Součástí novodobého areálu je vedle muzea také minipivovar, restaurace a ubytování. Majitelé pivovaru za své úsilí při záchraně památky loni získali dvě ceny Patrimonium pro futuro Národního památkového ústavu.