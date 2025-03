V Neratovicích začíná čipování popelnic na odpad

Do Mlékojed dorazí pracovníci v týdnu od 31. března v době od 8 do 16 hodin. Obyvatelé této lokality by proto měli popelnici označenou číslem popisným či evidenčním vystavit před dům, na obvyklé místo svozu. Bez tohoto označení není možné očipování nádoby provést. Týká se to všech nádob na směsný odpad, které budou po očipování viditelně přilepeny štítky s QR kódem. Díky tomu bude moci radnice efektivně sledovat využití nádoby na směsný odpad a zavést nový systém účtování svozu odpadu.