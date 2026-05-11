V Neratovicích začne přestavba křižovatky mezi Mládežnickou a Masarykovou ulicí

V centru Neratovic na Mělnicku začne v nejbližších týdnech přestavba křížení Mládežnické a Masarykovy ulice. Na křižovatce mimo jiné přibudou semafory. Práce na zvýšení bezpečnosti dopravy i chodců potrvají asi čtyři měsíce a vyjdou na téměř šest milionů korun. Minulý týden si firma převzala staveniště, informovala dnes v tiskové zprávě mluvčí neratovické radnice Barbora Walterová.
Křižovatka patří mezi vytížené dopravní uzly ve městě. Přestavba bude instalaci semaforů i rozsáhlé úpravy okolí. "Dojde například k rozšíření vozovky, úpravě směrových oblouků a obnově vodorovného i svislého dopravního značení," popsala změny Walterová.
Zásadní část stavebních prací budou tvořit i bezbariérové úpravy. "Stávající asfaltové chodníky nahradí nové komunikace pro pěší odpovídající současným normám," doplnila mluvčí. Při pracích využijí stavbaři bezvýkopovou technologii, což omezí zásahy do okolí i dopravní komplikace.