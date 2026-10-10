Volby v Nymburce opět vyhrál Nymburk s klidem, má šest mandátů, druhý je STAN

Autor: ČTK
  20:54aktualizováno  22:32
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Komunální volby v Nymburce opět vyhrálo uskupení Nymburk s klidem, získalo šest mandátů v zastupitelstvu, které má 21 členů. Druhý skončil STAN se čtyřmi mandáty. Třetí uskupení Rebelky pro váš Nymburk bude mít tři zastupitele. Vyplývá to z výsledků komunálních voleb na www.volby.cz. Voleb se zúčastnilo 50,49 procenta voličů, což je více než 45,3 procenta při minulých volbách.

Čtvrtý SEN pro Nymburk má tři mandáty, tři zastupitele bude mít na pátém místě TOP 09. Šesté je ANO s jedním mandátem. Sedmou příčku obsadí ODS s jedním zastupitelem.

Minulé volby vyhrálo uskupení Nymburk s klidem, získalo 39,96 procenta hlasů a deset mandátů v zastupitelstvu. Druzí skončili Nymburští demokraté se 17,73 procenty hlasů a čtyřmi mandáty. Třetí ANO pro Nymburk obdrželo 12,90 procenta hlasů a tři zastupitele. Změna pro Nymburk se ziskem 10,48 procenta a ODS se 7,36 procenta získaly shodně po dvou mandátech. Hlasování se zúčastnilo 45,30 procenta voličů. Na koalici se dohodly Nymburk s klidem a ODS, dohromady měly 12 z 21 mandátů. Starostou zůstal Tomáš Mach z uskupení Nymburk s klidem.

Výsledky komunálních voleb

Strana Procenta Hlasy Mandáty

Nymburk s klidem 24,91 29.093 6

STAN 18,52 21.626 4

Rebelky pro váš Nymburk 14,06 16.422 3

SEN pro Nymburk 13,48 15.743 3

TOP 09 12,15 14.193 3

ANO 7,51 8767 1

ODS 7,30 8527 1

Respekt pro Nymburk/SPD/KSČM 2,07 2420 0

zdroj: www.volby.cz

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