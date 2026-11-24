Nové Centrum duševního zdraví v Nymburce, které od září funguje v opraveném bývalém drážním domě, poskytuje péči už 90 klientům. Jeho kapacita je zhruba 200 lidí a další klienty přijímá. Organizace Fokus Mladá Boleslav díky rekonstrukci objektu téměř za 55 milionů korun rozšířila sociální služby také o psychiatrickou a psychologickou péči. ČTK o tom informoval za organizaci Antonín Sander.
"Lidé s vážným duševním onemocněním na Nymbursku teď najdou psychiatrickou, psychologickou i sociální pomoc pod jednou střechou. Péče je tak provázanější, a tedy i účinnější," uvedl ředitel organizace Oldřich Čapoun. Podle něj je výhodou také poloha centra poblíž nádraží, díky níž je dostupné i lidem z okolních obcí.
Fokus dosud v Nymburce poskytoval ambulantní a terénní sociální rehabilitaci v Komenského ulici. V novém objektu se podařilo služby rozšířit o zdravotní péči. Kromě Centra duševního zdraví v budově sídlí také Centrum sociální rehabilitace včetně keramické dílny. Služby jsou určené lidem se závažným duševním onemocněním nebo těm, kterým jeho vznik hrozí.
V Centru duševního zdraví a navazujícím Centru sociální rehabilitace působí psychiatr, psychologové, zdravotní sestry a sociální pracovníci. Součástí týmu jsou také pracovní a peer konzultantky. V samotném Centru duševního zdraví pracuje 13 takzvaných case manažerů, z nichž každý může mít současně v péči průměrně 15 klientů.
Rekonstrukce bývalého drážního domu, který organizace koupila v roce 2023, stála téměř 55 milionů korun. Z Národního plánu obnovy získala téměř 30 milionů korun, z Integrovaného regionálního operačního programu 11,8 milionu a dalších 13,1 milionu uhradila z vlastních zdrojů. Při rekonstrukci se projektanti podle dobových plánů a fotografií snažili obnovit původní podobu budovy, která při dřívějších přestavbách přišla o většinu historických prvků. Ve čtvrtek 26. listopadu od 11:00 do 17:00 centrum představí veřejnosti při dni otevřených dveří.
Centra duševního zdraví vznikají jako součást reformy psychiatrické péče. Jejich cílem je propojit zdravotní a sociální služby a umožnit lidem s vážným duševním onemocněním žít co nejdéle v jejich přirozeném prostředí.