V Nymburce se od května kvůli oprav krematoria dočasně uzavře obřadní síň

V Nymburce se od 8. května kvůli další fázi rekonstrukce krematoria na víc než rok uzavře obřadní síň. Poslední rozloučení bude pohřební služba zajišťovat na náhradních místech v nymburském kostele sv. Jiljí nebo v obřadní síni v Lysé nad Labem, informovala dnes v tiskové zprávě mluvčí města Marta Svobodová.
"V současné fázi již není možné zachovat provoz obřadní síně. Z důvodu navazujících hrubých stavebních prací a přípravy restaurátorských činností dojde k jejímu úplnému uzavření," uvedla mluvčí. Uzavření je plánované od 8. května do 30. června příštího roku, délku oprav ale podle mluvčí mohou ovlivnit specifika obnovy národní kulturní památky nebo nepředvídatelné skutečnosti na stavbě. Provoz krematoria i pohřební služby zůstanou bez omezení. Město upozorňuje, že v případě rozloučení v kostele sv. Jiljí jde o civilní obřady, nikoli o církevní pohřby.
Rozsáhlá rekonstrukce budovy památkově chráněného krematoria za téměř 30 milionů korun bez DPH začala loni v srpnu. Pracovalo se za částečného provozu, obřady byly omezené převážně na pátky.
Budova krematoria v nymburské části Drahelice z roku 1924 vznikla podle projektu architektů Bedřicha Feuersteina a Bohumila Slámy. Je jednou z prvních puristických staveb v Česku, národní kulturní památkou byla prohlášena v roce 2017.
Pohřební službu v Nymburce zajišťuje společnost Atropos Nymburk, provozovatelem krematoria je město.