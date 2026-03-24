V Nymburce skončila betonáž nového skateparku, otevřít se má nejpozději v květnu

V Nymburce skončila betonáž nového skateparku u Labe, před jeho otevřením zbývá provést ještě dokončovací práce a terénní úpravy. Práce by měly být hotové do konce března, s otevřením se počítá koncem dubna, nejpozději v květnu, po kolaudaci, řekl dnes ČTK starosta města Tomáš Mach (Nymburk s klidem).
"Koncem minulého týdne byla dokončena poslední velká betonáž. Všechny hlavní betonové prvky jsou hotové a postupně se dokončuje spárování i další finální práce v areálu," uvedlo dnes město na facebooku.
Skatepark, který buduje společnost Mystic Construction, by měl vyjít na 17,5 milionu korun. Od loňského podzimu je hotový pumptrack v sousedství skateparku, vyšel na devět milionů korun. Město v areálu chce vybudovat víceúčelové sportovní hřiště, mělo by jít o pětimilionovou investici. Prostor nedaleko nového plaveckého bazénu a zimního stadionu se tak stane komplexní sportovní zónou.
Nové skateparky vznikají i v dalších středočeských městech, například v Milovicích, kde vyjde téměř na 21 milionů korun, by měl být hotový zhruba do letních prázdnin.