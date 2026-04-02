V Nymburku zemřel řidič osobního auta po nárazu do plotu

V Nymburku ve středu naboural osmašedesátiletý řidič osobního auta do plotu, po nehodě se ho záchranářům nepodařilo oživit. Příčinu smrti určí soudní pitva. Je možné, že muže postihly zdravotní problémy, řekla dnes ČTK policejní mluvčí Barbora Schneeweissová.
Nehoda se stala před 13:00 v Poděbradské ulici. Policisté a později i záchranáři se muže pokoušeli oživit, ale neúspěšně. "Řidič bohužel na místě zemřel. Mohl mít nějakou zdravotní indispozici, to objasní až nařízená soudní pitva," dodala mluvčí.