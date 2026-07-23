V obci Střemy na Mělnicku hořely tři domy stojící u sebe, škoda asi šest mil. Kč

V obci Střemy na Mělnicku dnes hořely tři domy stojící u sebe, škoda je předběžně asi šest milionů korun. Jednoho člověka si převzali do péče záchranáři. Příčinu zjišťuje Technický ústav požární ochrany (TÚPO), vyšetřování zřejmě potrvá delší dobu, řekla ČTK mluvčí středočeských hasičů Tereza Sýkora Fliegerová.
Budovy začaly hořet kolem 12:00, na střeše jedné z nich byly fotovoltaické panely, které bylo třeba odpojit. Hasiči museli rozebrat část střechy kvůli dohašení skrytých ohnisek, po 14:00 měli oheň pod kontrolou. "Na místě je dohlídka dobrovolné jednotky do 8:00," uvedla mluvčí.
U požáru postupně zasahovalo několik desítek hasičů.