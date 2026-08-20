V obvodě Příbram je zaregistrováno všech šest kandidátů do Senátu

Městský úřad v Příbrami zaregistroval všech šest podaných kandidátek do podzimních senátních voleb, řekla dnes ČTK mluvčí radnice Eva Švehlová. O senátorské křeslo se uchází o dva kandidáty méně než před šesti lety. Mandát bude obhajovat dosavadní senátor Petr Štěpánek za STAN.
Za Piráty se o křeslo senátorky bude ucházet příbramská zastupitelka Simona Luftová, za ANO příbramská radní Barbora Daňhová. Společným kandidátem SPD a strany Právo Respekt Odbornost (PRO) je lékař Josef Šorna. Česká zemědělská strana nominovala stavebního inženýra Franka T. Podstatzkého-Lichtensteina. Zmocněnec Sdružení pro Místní Správu dnes ČTK řekl, že jméno kandidáta zatím zveřejnit nemůže.
Před šesti lety postoupili v příbramském obvodu do druhého kola Petr Štěpánek a tehdejší senátor Jiří Burian z ODS. Štěpánek získal v prvním kole 21,98 procenta hlasů, Burian 16,19 procenta. Ve druhém kole zvítězil Štěpánek se 70,18 procenta hlasů, Burian obdržel 29,81 procenta.
První kolo senátních voleb bude spolu s obecními volbami 9. a 10. října.
Kandidáti do Senátu za obvod Příbram v roce 2026 a 2020:
Navrhující strana Kandidát 2026 Kandidát 2020
ANO 2011 Barbora Daňhová -
ČSSD - Stanislav Holobrada
Česká zemědělská strana Frank T. Podstatzky-Lichtenstein -
Česká pirátská strana, Strana zelených (v roce 2020 pouze Piráti) Simona Luftová Simona Luftová
KSČM - Jindřich Havelka
Zelení + SEN 21 - Jiřina Rosáková
STAN Petr Štěpánek Petr Štěpánek
TOP 09 - Václav Švenda
SPD - Jiří Novotný
SPD, PRO Josef Šorna -
Sdružení pro Místní Správu jméno kandidáta není známé -
ODS - Jiří Burian
Zdroj: politické strany, volby.cz