V obvodě Příbram je zaregistrováno všech šest kandidátů do Senátu

Autor: ČTK
  17:01aktualizováno  17:01
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Městský úřad v Příbrami zaregistroval všech šest podaných kandidátek do podzimních senátních voleb, řekla dnes ČTK mluvčí radnice Eva Švehlová. O senátorské křeslo se uchází o dva kandidáty méně než před šesti lety. Mandát bude obhajovat dosavadní senátor Petr Štěpánek za STAN.

Za Piráty se o křeslo senátorky bude ucházet příbramská zastupitelka Simona Luftová, za ANO příbramská radní Barbora Daňhová. Společným kandidátem SPD a strany Právo Respekt Odbornost (PRO) je lékař Josef Šorna. Česká zemědělská strana nominovala stavebního inženýra Franka T. Podstatzkého-Lichtensteina. Zmocněnec Sdružení pro Místní Správu dnes ČTK řekl, že jméno kandidáta zatím zveřejnit nemůže.

Před šesti lety postoupili v příbramském obvodu do druhého kola Petr Štěpánek a tehdejší senátor Jiří Burian z ODS. Štěpánek získal v prvním kole 21,98 procenta hlasů, Burian 16,19 procenta. Ve druhém kole zvítězil Štěpánek se 70,18 procenta hlasů, Burian obdržel 29,81 procenta.

První kolo senátních voleb bude spolu s obecními volbami 9. a 10. října.

Kandidáti do Senátu za obvod Příbram v roce 2026 a 2020:

Navrhující strana Kandidát 2026 Kandidát 2020

ANO 2011 Barbora Daňhová -

ČSSD - Stanislav Holobrada

Česká zemědělská strana Frank T. Podstatzky-Lichtenstein -

Česká pirátská strana, Strana zelených (v roce 2020 pouze Piráti) Simona Luftová Simona Luftová

KSČM - Jindřich Havelka

Zelení + SEN 21 - Jiřina Rosáková

STAN Petr Štěpánek Petr Štěpánek

TOP 09 - Václav Švenda

SPD - Jiří Novotný

SPD, PRO Josef Šorna -

Sdružení pro Místní Správu jméno kandidáta není známé -

ODS - Jiří Burian

Zdroj: politické strany, volby.cz

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