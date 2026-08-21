V obvodu Kolín úřad zaregistroval všech sedm kandidátů do Senátu

Městský úřad v Kolíně zaregistroval všech sedm podaných kandidátek do podzimních senátních voleb, vyplývá z informací na úřední desce. Dnes vyprší termín, dokdy musí registrační úřady rozhodnout. Před šesti lety usilovalo o post senátora na Kolínsku jedenáct lidí.
Dosavadní senátor Pavel Kárník (za STAN) mandát obhajovat nebude. Starostové a nezávislí nasadí kolínského starostu a náměstka hejtmanky pro finance Michaela Kašpara. Společným kandidátem koalice ODS a TOP 09 je starosta Poděbrad Roman Schulz.
Za ANO 2011 kandiduje bývalá poslankyně a krajská zastupitelka Andrea Brzobohatá a za Alianci pro budoucnost podnikatel Pavel Sehnal. Kandidáta nasadilo i hnutí Jasný Signál Nezávislých, bude jím František Třeštik. SPD nasadí do senátních voleb Antonína Duška, Komunistická strana Čech a Moravy vysílá Jiřího Rynekra.
Před šesti lety do druhého kola senátních voleb v obvodu Kolín postoupili Pavel Kárník, který v prvním kole získal 20,05 procenta hlasů, a Igor Karen (ANO) se ziskem 14,81 procenta. Kárník ve druhém kole zvítězil se 79,48 procenta hlasů, Karen získal 20,51 procenta.
První kolo senátních voleb bude spolu s obecními volbami 9. a 10. října.
Kandidáti do Senátu za obvod Kolín v roce 2026 a 2020:
Navrhující strana Kandidát 2026 Kandidát 2020
Aliance pro budoucnost Pavel Sehnal -
ANO 2011 Andrea Brzobohatá Igor Karen
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ Michael Kašpar Pavel Kárník
TOP 09, Strana zelených a Hlas - Tomáš Klinecký
Trikolóra - Ivanka Kohoutová
Piráti - Cyril Koky
nezávislý kandidát - Jiří Otta
ČSSD - Karel Otava
Komunistická strana Čech a Moravy Jiří Rynekr Martin Škorpík
nezávislý kandidát - Emilie Třísková
ODS, TOP 09 (v roce 2020 pouze ODS) Roman Schulz Michal Zapletal
Jasný Signál Nezávislých František Třeštik -
Svoboda a přímá demokracie (SPD) Antonín Dušek Petr Žantovský
Zdroj: politické strany, www.volby.cz