V Olbramovicích nákladní vlak srazil a usmrtil člověka, provoz na koridoru stojí

V Olbramovicích na Benešovsku dnes dopoledne nákladní vlak srazil a usmrtil člověka, provoz na železničním koridoru do Benešova u Prahy je zastavený. Vyplývá to z informací policie a záchranné služby. Podle webu Českých drah potrvá omezení předběžně do 13:30.
Událost byla hlášená po 11:00, na místo vyjely všechny složky integrovaného záchranného systému, bližší informace zatím k dispozici nejsou, řekla ČTK policejní mluvčí Barbora Schneeweissová.
"Osoba utrpěla zranění neslučitelná se životem," řekl ČTK mluvčí záchranné služby Marek Hylebrant.
V úseku Benešov u Prahy - Olbramovice je zavedena kyvadlová náhradní autobusová doprava, provoz regionální dopravy je přerušen, uvedl dopravce.