V opraveném Staré děkanství v Nymburce bude infocentrum, kavárna či obřadní síň

Staré děkanství v Nymburce se 5. září otevře po rozsáhlé opravě veřejnosti. V památkově chráněném objektu, jehož historie sahá do 13. století, bude pobočka turistického informačního centra, kavárna, obřadní síň, výstavní prostory a zázemí pro kulturní a společenské akce. Práce vyšly na 57 milionů korun bez DPH, otevření je plánováno na Nymburské posvícení, informovala dnes ČTK mluvčí města Marta Svobodová.
Obnova děkanství začala na podzim 2023. Radnice na projekt získala dotace 3,1 milionu korun a čtyři miliony Kč. "Zároveň je městu z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) přislíbeno dalších 8,5 milionu Kč, jejichž poskytnutí dosud nebylo administrativně dokončeno," uvedla mluvčí.
Součástí Starého děkanství je historická věž Kaplanka. Úpravy umožnily zpřístupnit další hradební věž, která navazuje na již otevřenou vyhlídku z městského opevnění a rozšiřuje návštěvnickou trasu historickým centrem. Návštěvníci si budou moci prohlédnout opravené interiéry děkanství, věž Kaplanku, gotické sklepy s 13 metrů hlubokou studnou, výstavní prostory i další historické prvky, které se při rekonstrukci podařilo obnovit. Součástí prohlídky bude také nově zpřístupněná hradební věž.
"Staré děkanství patří k nejcennějším historickým památkám našeho města. Jsem rád, že se podařilo obnovit místo s více než sedmisetletou historií a vrátit mu nový život. Věřím, že se stane přirozeným centrem setkávání, kultury i poznávání historie Nymburka a bude sloužit nejen obyvatelům města, ale i jeho návštěvníkům po mnoho dalších let," uvedl starosta Tomáš Mach (Nymburk s klidem).
Město odkoupilo od církve barokní areál děkanství po roce 2006, v roce 2010 nechalo opravit střechu. Hradební věž Kaplanka, ke které byla budova děkanství zřejmě přistavěna v roce 1657, je jednou z bašt nymburského opevnění, byla postavena v letech 1288 až 1305.