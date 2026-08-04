V parkovacím domě v Mladé Boleslavi by mohla být expozice o sportu ve městě

Ve vestibulu parkovacího domu na Staroměstském náměstí v Mladé Boleslavi by mohla vzniknout expozice věnovaná dějinám a současnosti místního sportu. Představila by historické sportovní vybavení, trofeje, fotografie nebo činnost současných klubů. Součástí by měla být také odpočinková a interaktivní zóna. Město vyzývá obyvatele, aby do připravované expozice nabídli vlastní sportovní předměty a dokumenty spojené se sportovní historií města. Na webu o tom dnes informovala mladoboleslavská mluvčí Šárka Charousková.
Se záměrem expozice s názvem Sport v Bolce se v pondělí seznámili radní a vedení města. Expozice by měla využít dosud prázdné prostory vestibulu a takzvané kupole parkovacího domu. Podle primátora Jiřího Boušky (ANO 2011+Volba pro Mladou Boleslav) je výhodou umístění také to, že do parkovacího domu přijíždějí lidé z jiných měst. "Projekt by měl vytvořit důstojnou připomínku sportovních úspěchů města a zároveň proměnit dosud nevyužitý prostor vestibulu v atraktivní místo pro setkávání, odpočinek i poznávání," uvedl radní Robin Povšík (Hlas pro Boleslav).
Expozice má mít tři části. První připomene historii a tradice mladoboleslavského sportu prostřednictvím sportovního náčiní, trofejí, dobových fotografií, videí a dalších předmětů. Druhá část představí současné profesionální i amatérské kluby a oddíly. Budou v ní moci informovat o své činnosti, úspěších i náboru nových členů. Třetí část plánují autoři projektu v kupoli vestibulu. Sloužit má k odpočinku a interaktivní zábavě, její součástí bude například zvětšené cvrnkací fotbalové hřiště. Prostor budou moci využívat také skupiny dětí z mateřských a základních škol.
Město vyzvalo obyvatele, aby do expozice poskytli staré sportovní dresy, památeční trofeje z místních turnajů, historické náčiní, fotografie, dokumenty nebo jiné předměty spojené se sportem v Mladé Boleslavi.